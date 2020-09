Calciomercato Inter, Godin al Cagliari: il dg rossoblù fa chiarezza

Il Cagliari prova a portare a termine il colpo Diego Godin e smentisce l’interessamento per Under: il dg Passetti fa chiarezza sugli obiettivi rossoblù

Il Cagliari sogna il colpo Diego Godin, ma l’affare è ancora da definire. Lo conferma Mario Passetti, direttore generale del club sardo, intervistato da ‘Sky Sport’: “La trattativa c’è e siamo molto contenti che il giocatore abbia manifestato interesse verso di noi. L’affare, però, è difficile, non facciamoci troppe illusioni. Ci sono diverse complessità e stiamo cercando di capire se può essere condotta in porto”. Smentite, invece, sull’interesse per Cengiz Under: “Non mi risulta, si fanno tanti nomi ma il suo non è presente nella nostra agenda”. Vicino l’attaccante angolano Luvumbo: “Affare in fase molto avanzata”, conferma Passetti, “è un giocatore molto interessante, il ds Carta vede in lui un grande talento”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Godin verso l’addio: tifosi sui social furiosi col club e con Conte

Calciomercato Inter, cessione Godin | Spunta il retroscena sulla moglie