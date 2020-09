Inter, Godin verso l’addio: tifosi sui social furiosi col club e con Conte

L’addio ormai prossimo di Godin all’Inter scatena le proteste social dei tifosi nerazzurri: critiche forti all’operato del club e del tecnico Conte

Inter pronta a salutare Godin, il difensore uruguaiano già accostato a numerose squadre potrebbe accasarsi a breve al Cagliari. Una scelta che molti tifosi nerazzurri non condividono affatto. Sui social network, parecchi si scatenano in critiche alla società e a Conte per la perdita di un giocatore che in termini di esperienza e tasso tecnico potrebbe ancora dare molto alla causa, almeno secondo una certa scuola di pensiero in voga nella tifoseria interista. Su Twitter, diversi post molto duri, eccone alcuni:

Fatemi capire, stiamo letteralmente regalando #Godin per prendere Darmian. Ma io mi faccio brillare sotto la sede. — Ivan Vanoni (@IvanStrama) September 10, 2020

Vogliamo vincere e vendiamo uno dei pochissimi che sa come si fa 👎🏼 #Godin #Inter https://t.co/6p9FpkquI3 — Stefano Bucci (@SStefano93) September 10, 2020