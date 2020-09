Calciomercato Inter, Lautaro vuole il Barcellona | Scende in campo Mendes!

Il Barcellona avrebbe incaricato Jorge Mendes di fare cassa con le cessioni per dare l’assalto a Lautaro. Ecco la volontà dell’attaccante argentino

Per Lautaro al Barcellona scende in campo anche Jorge Mendes. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Bartomeu avrebbe incaricato il potente procuratore portoghese di fare cassa attraverso le cessioni per dare l’assalto all’attaccante dell’Inter. Nelle prossime ore l’entourage del giocatore potrebbe incontrare il club nerazzurro per ribadire la volontà del proprio assistito: il 23enne vuole il Barcellona e sogna di giocare al fianco di Messi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In ogni caso, l’affare resta complicato anche in virtù dei tempi ristretti, con l’Inter che dovrebbe andare poi alla ricerca di un sostituto del ‘Toro’. La società blaugrana è quindi chiamata ad accelerare i tempi e molto dipenderà dalla ‘missione’ di Mendes. Si profilano giorni caldissimi anche sul fronte Lautaro.

