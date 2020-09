Calciomercato Inter, arrivo e visite per Vidal | Le ultime di CM.IT

Arturo Vidal è ad un passo dal trasferimento all’Inter. Il centrocampista cileno nelle prossime ore sarà in Italia

Ci siamo per l’arrivo a Milano di Arturo Vidal. Nelle prossime ore, più verosimilmente non prima di domani, il centrocampista cileno sarà in Italia per formalizzare l’accordo con l’Inter e sbarcare così alla corte di Antonio Conte, che insegue il giocatore già dalla scorsa estate. Da sistemare gli ultimi dettagli con il Barcellona, con l’ex Juventus che arriverà in nerazzurro gratis o versando un piccolo indennizzo ai blaugrana.

L’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – ha già prenotato per la giornata di lunedì le visite mediche di Vidal tra la clinica Humanitas di Rozzano e i testi d’idoneità al CONI. Il classe ’87 ha un accordo biennale da circa 6 milioni di euro all’anno con la dirigenza di Viale della Liberazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro vuole il Barcellona | Scende in campo Mendes!