Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: summit in sede

Il futuro di Lautaro Martinez resta tutto da scrivere. L’attaccante piace in Spagna a Real Madrid e Barcellona. Gli agenti nella sede dell’Inter

ORE 18.33 – E’ terminato il summit tra la dirigenza dell’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez, che lasciando la sede hanno dichiarato: “Solo visita di cortesia. Barcellona e Real? No, è dell’Inter”.

ORE 17.10 – Sono ore calde per il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante, per mesi accostato al Barcellona, in mattinata è stato dato ad un passo dal Real Madrid. Notizia questa, poi, smentita, dallo stesso club capitolino ma qualcosa bolle in pentola e nelle prossime ore ne sapremmo certamente di più.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Proprio in questi istanti è, infatti, in corso un incontro, nella sede dell’Inter, tra gli agenti di Lautaro Martinez, Beto Yaque e Rolando Zarate, e la dirigenza nerazzurra. Il ‘Toro’, sedotto soprattutto dall’offerta del Barcellona, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Un contratto che l’Inter vorrebbe rinnovare a cifre importanti ma forse lontani dai 10 milioni che gli spagnoli sarebbero disposti a mettere sul tavolo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, UFFICIALE: Padelli nerazzurro fino al 2021

Calciomercato Inter, addio Godin | Sostituto: affare a costo zero