In dirittura d’arrivo il trasferimento di Godin al Cagliari. Il sostituto del difensore uruguaiano potrebbe arrivare a costo zero dall’Inghilterra

Ci siamo per il passaggio di Diego Godin al Cagliari. L’uruguaiano lascerà l’Inter a costo zero con annessa buonuscita e, a quanto pare, dietro il pagamento delle prossime tre mensilità. Poi si legherà al Cagliari con un triennale da 2,5-3 milioni di euro a stagione.

Come sostituto di Godin si fanno i nomi di Darmian del Parma (per il quale c’è già un accordo) e Kumbulla del Verona, ma nelle ultime ore ne è spuntato un altro a sorpresa: quello di Nicolas Otamendi. L’argentino è ai margini del Manchester City di Guardiola e sa giocare nella difesa a tre. Stando a ‘La Repubblica’ è sfida alla Lazio per il classe ’88 di Buenos Aires, che secondo alcuni media inglesi potrebbe risolvere il suo accordo coi ‘Citizens’ in scadenza nel giugno 2022. In tal caso l’Inter avrebbe la possibilità di ingaggiarlo a costo zero, facendogli magare firmare un contratto biennale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, accordo totale Barcellona-Vidal