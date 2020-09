Calciomercato Inter, accordo totale Barcellona-Vidal

Arturo Vidal è pronto a sbarcare in Italia e diventare un calciatore dell’Inter: accordo totale con il Barcellona, i dettagli

Tutto fatto, salvo sorpresa Arturo Vidal si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. L’inseguimento di Antonio Conte sarà finalmente coronato. Come riferisce ‘sportmediaset.it’, il centrocampista cileno ha raggiunto un accordo totale con il Barcellona. Vidal percepirà una buonuscita da circa tre milioni di euro, mentre – come raccontato da Calciomercato.it – il club blaugrana riceverà un piccolo indennizzo dall’Inter.

Tra i nerazzurri e il calciatore l’accordo c’è ormai da tempo e, una volta definita l’uscita dal Barcellona, Vidal potrà firmare il contratto che lo legherà al club italiano per le prossime due stagioni (più opzione per un’altra). Ora nei prossimi giorni ci sarà l’arrivo in Italia e, chiuse le pratiche burocratiche, i primi allenamenti con i nuovi compagni di squadra agli ordini di Antonio Conte che potrebbe disporre del nuovo acquisto già per il debutto in campionato (i nerazzurri non giocheranno la prima).