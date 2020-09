Inserimento del Real Madrid sull’affare Lautaro Martinez, su cui da tempo lavora il Barcellona. Tutti i dettagli

Lautaro Martinez in Spagna. Potrebbe essere questo il destino del ‘Toro’, che l’Inter potrebbe anche lasciare andare a fronte di una di quelle offerte irrinunciabili. A maggior ragione se si pensa ad un periodo di incertezza e crisi di liquidità come questo generato dalla pandemia.

E allora continua a lavorarci il Barcellona, da settimane fra giorni in stand-by legati soprattutto alla caldissima vicenda Messi e giorni di improvvise accelerate. Fino a quella che avrebbe portato il club blaugrana, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a pensare di offrire Junior Firpo, esterno sinistro apprezzato dalla dirigenza nerazzurra, come contropartita oltre ad una ovvia spesa in cash.

Tuttavia, quella catalana non sarebbe l’unica società a propendere per l’attaccante argentino in vista della prossima stagione. Su Lautaro infatti sarebbe piombato anche il Real Madrid, secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’. Un club che sul blasone non ha certamente nulla da invidiare ai rivali storici del Barcellona, e che anche finanziariamente potrebbe competere ad armi pari sull’operazione ‘Toro’.

Cinquacinque milioni di euro più il cartellino dell’esterno sinistro Sergio Reguilon, valutato 25 milioni. Potrebbe essere questa la proposta messa sul banco dalle Merengues con cui, nonostante il momento poco propenso ad offerte monstre, andrebbero a tentare l’Inter con 80 milioni in totale.

