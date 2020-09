Koeman avrebbe tentato un nuovo affondo per il pupillo de Vrij: l’Inter alza il muro nei confronti del Barcellona per il difensore olandese

Non solo Vidal e Lautaro Martinez. Anche Stefan de Vrij nei mesi scorsi era entrato nei discorsi tra Barcellona e Inter sul mercato. Il club blaugrana – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – di recente avrebbe sondato nuovamente la pista che porta al difensore olandese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pericolo Mendes per Lautaro | Lo scenario

Calciomercato, nuovo tentativo del Barcellona per de Vrij: muro Inter

Su input del nuovo allenatore Koeman il Barça he cercato un altro affondo per l’ex Lazio, chiedendo informazioni al club nerazzurro sul giocatore. L’Inter però avrebbe alzato nuovamente il muro per de Vrij, non aprendo neanche il tavolo delle discussioni per una possibile trattativa. Il nazionale olandese fa parte insieme a Lukaku, Bastoni e Barella del ristrettissimo gruppo degli incedibili della dirigenza di Viale Liberazione e del tecnico Conte per l’Inter del presente e del futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, conferme su Vidal: la richiesta del Barcellona