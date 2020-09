Il Barcellona avrebbe chiesto aiuto a Jorge Mendes nella trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez, che resta sempre nei desideri dei blaugrana per rinnovare l’attacco e rimpiazzare il partente Suarez al fianco di Leo Messi. La trattativa con l’Inter resta però complessa, considerando le richieste dei nerazzurri (non meno dei 110 milioni della clausola) e la volontà dei nerazzurri di non privarsi del ‘Toro’.

Il Barça però non si arrende e avrebbe chiesto aiuto a Jorge Mendes come scrive il ‘Corriere dello Sport’. Il sodalizio blaugrana farebbe infatti leva sul potente agente per un lavoro da intermediario nella trattativa con l’Inter, con l’obiettivo di cercare di ammorbidire le richieste del club di Suning e facilitare l’assalto al giovane centravanti argentino. Marotta e Ausilio, al termine del mercato estivo, potrebbero accelerare per il rinnovo del giocatore con un sostanziale aumento d’ingaggio superiore ai 5 milioni di euro.

