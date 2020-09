Calciomercato Inter, arriva Vidal: confermate anticipazioni CM.IT

Calciomercato Inter, Vidal ormai prossimo all’arrivo a Milano: confermate le anticipazioni di Calciomercato.it sul cileno

L’Inter è pronta a mettere a segno un altro colpo di mercato a breve. Conte esulta e si prepara ad abbracciare Arturo Vidal. Ormai, il cileno sta per lasciare Barcellona ed è in dirittura d’arrivo, a breve sarà in maglia nerazzurra. Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it: Vidal può arrivare in serata e svolgere le visite mediche domani. Il club interista si prepara ad accoglierlo nelle prossime ore a Milano.

