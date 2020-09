Antonio Candreva è pronto a trasferirsi al Genoa, lasciando l’Inter di Antonio Conte. L’idea dopo il no di Karsdorp al club rossoblu

Sorpresa nella serata, Antonio Candreva si appresta a lasciare l’Inter. L’esterno, che ha trovato parecchio spazio la scorsa stagione con la maglia nerazzurra, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe vicino all’approdo al Genoa. Si cerca l’intesa definitiva tra le parti ma c’è la volontà di chiudere.

Il calciatore ex Lazio, accostato le settimane scorse al Napoli, è diventato un’idea del Grifone una volta incassato il no di Karsdorp, che alla fine ha preferito rimanere alla Roma. Il mancato passaggio in Liguria dell’olandese, come raccontato, ha stoppato anche il trasferimento nella Capitale, dalla Juventus, di De Sciglio.

