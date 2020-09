Karsdorp preferirebbe restare a Roma. La permanenza del terzino olandese blocca il passaggio di Mattia De Sciglio al club capitolino

La trattativa De Sciglio-Roma correva verso la fumata bianca sulla base di un prestito con diritto di riscatto ma in serata tutto si è fermato.

Il terzino scuola Milan, ad oggi, non può sbarcare nella Capitale per vestire il giallorosso: tutta colpa di Karsdorp. La trattativa è dunque in stand-by per via del mancato passaggio al Genoa dell’olandese, che preferirebbe restare a Roma.

In poche settimane dunque salta ancora il trasferimento dell’ex Feyenoord, che prima dell’interessamento del Grifone era stato ad un passo dall’Atalanta. In quell’occasione era stato un problema di commissioni.

Ricordiamo che il possibile approdo di De Sciglio alla Roma non ha nulla a che vedere con la trattativa che potrebbe portare Dzeko alla Juventus, che dipende sempre dalla decisione di Milik.

