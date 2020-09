Roma, Milik più vicino. Domani summit con l’agente – Ultime CM.IT

Arkadiusz Milik si avvicina alla Roma. Oggi il polacco ha incontrato l’agente e sentito Juventus e giallorossi. Domani summit con Pantak

Arkadiusz Milik fa un altro passo verso la Roma. Doveva essere una giornata decisiva per l’affare che porterà il polacco in giallorosso ed Edin Dzeko alla Juventus, e questo 16 settembre non ha deluso. Come anticipato da Calciomercato.it, oggi l’agente dell’attaccante partenopeo è arrivato in Italia, a Roma, per raggiungere poi il suo assistito a Napoli nel pomeriggio.

Il primo summit a distanza si è svolto con la Juventus, che ha chiarito definitivamente al ragazzo i motivi che non hanno tramutato il lungo corteggiamento dei mesi scorsi in un matrimonio bianconero. Ora la Vecchia Signora ha altri obiettivi, diverse priorità ed ha bisogno che Arek si trasferisca a Roma quanto prima per concludere l’affare Dzeko.

In seguito, è andato in scena il colloquio con i capitolini, che hanno ribadito al ragazzo la centralità nel progetto tecnico e un’offerta economica da top-player: con i bonus, il contratto di Milik arriverà a sfiorare addirittura i 6 milioni di euro netti a stagione.

In serata è andato poi in scena un confronto ‘interno’: il giocatore ha discusso con Pantak e con la fidanzata Jessica Ziolek. L’offerta romanista è oggettivamente impareggiabile, ma Milik ha chiesto una notte di riflessione e domani il suo rappresentante risentirà i capitolini (forse con un incontro a Trigoria) per discutere i dettagli del suo contratto. Serve ancora un po’ di pazienza, ma quanto accaduto oggi aumenta l’ottimismo: l’epilogo della vicenda è più vicino…

