Calciomercato, ESCLUSIVO: Pantak, agente di Milik, è a Roma

David Pantak, agente di Arkadiusz Milik, è arrivato a Roma in mattinata: in giornata nuovi contatti per il trasferimento dell’attaccante in giallorosso

L’affare Arkadiusz Milik entra nel vivo. Come anticipato da Calciomercato.it, quella di oggi è una giornata fondamentale con contatti diretti tra il giocatore, la Juventus e la Roma. L’agente dell’attaccante, David Pantak, è arrivato questa mattina in Italia e si trova ora in un hotel della capitale.

Nel pomeriggio si tenterà nuovamente di avvicinare ai giallorossi il polacco, che ancora non ha dato il suo ok a un trasferimento che sbloccherebbe, contestualmente, quello di Edin Dzeko alla Juventus. L’offerta della Roma per l’ex Ajax supera i cinque milioni di euro netti a stagione.

