Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna: “Suarez-Inter!'”

Dalla Spagna: anche l’Inter potrebbe fare un tentativo per Luis Suarez. I dettagli

È il giorno dell’esame di italiano per Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona si è sottoposto alla prova presso l’Università di Perugia e l’avrebbe anche superata. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, gli è già stato consegnato il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel frattempo, dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda anche l’Inter. Su Twitter, infatti, il giornalista Francesc Aguilar non esclude nemmeno l’ipotesi nerazzurra: se Suarez dovesse ottenere in tempi brevi la cittadinanza italiana, anche l’Inter potrebbe fare un tentativo per firmarlo. In ogni caso, l’uruguaiano si dovrebbe prima liberare dal Barcellona, con il quale il centravanti sta ancora trattando la buonuscita per la rescissione. Staremo a vedere.

