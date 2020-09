L’Inter si appresta a chiudere l’operazione Vidal: il cileno questa sera è atteso a Milano, domani le visite mediche

Gli uomini di mercato nerazzurri, alla fine, riusciranno a mettere Arturo Vidal a disposizione di Antonio Conte. Come anticipato da ‘Calciomercato.it‘ già settimana scorsa, l’Inter ed il Barcellona hanno trovato un accordo per l’indennizzo: circa un milione di euro più 6/7 milioni legati a dei bonus di difficile realizzazione. L’operazione era, poi, entrata in una fase di stallo in attesa di risolvere la questione Godin. Il club meneghino ha trovato l’intesa per la buonuscita ed il centrale uruguaiano firmerà con il Cagliari. Via libera, quindi, per Vidal: ecco quando arriverà a Milano.

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, Arturo Vidal è attesa a Milano già nella giornata di oggi: in serata, infatti, il cileno dovrebbe sbarcare nel capoluogo lombardo. Domani, invece, il giocatore in uscita dal Barcellona si sottoporrà alle visite mediche propedeutiche poi alla firma e alla relativa ufficialità. La telenovela Vidal, insomma, è arrivata alle battute conclusive. Il centrocampo dell’Inter avrà a disposizione un top player in più, con il cileno che si appresta a ritrovare la Serie A dopo cinque stagioni. L’ex Juventus in nerazzurro percepirà uno stipendio da 6 milioni netti all’anno, siglando un biennale con opzione per il terzo anno.

