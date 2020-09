Intesa raggiunta tra Inter e Godin per la buonuscita dell’uruguaiano che ora può chiudere con il Cagliari: Vidal si sblocca per i nerazzurri

Si sblocca il mercato dell’Inter. Accordo raggiunto tra la società nerazzurra e Godin per la buonuscita che consentirà al calciatore di volare a Cagliari. L’ex Atletico Madrid ha trovato anche l’intesa con la società sarda sull’ingaggio ed è pronto a perfezionare il suo trasferimento alla corte di Eusebio Di Francesco.

Cessione in vista quindi per l’Inter che in questo modo potrà chiudere anche l’affare Vidal: l’intesa sul risarcimento al Barcellona e per il contratto del calciatore c’è da tempo e si aspetta proprio il perfezionamento di un’operazione in uscita per chiudere la quadra. Così con Godin (e il suo ingaggio) fuori dal bilancio, i nerazzurri liberano lo spazio necessario per formalizzare l’acquisto del cileno, richiesto da Antonio Conte.