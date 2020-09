ESCLUSIVA CM.IT | Kalinic rifiuta il Besiktas: vuole solo la Roma

La Roma nei pensieri di Kalinic. L’attaccante, di proprietà dell’Atletico Madrid, ha rifiutato il Besiktas ed è intenzionato a tornare in giallorosso

Cinque gol e due assist in 19 presenze fra campionato, Coppa Italia ed Europa League per un totale di 853′ giocati. Questa l’esperienza di Nikola Kalinic alla Roma nel corso dell’ultima stagione.

Numeri che sono bastati all’attaccante croato per dare vita ad un legame molto forte con la maglia giallorossa, club al quale è stato girato in prestito dall’Atletico Madrid nel corso dell’ultima stagione. La punta ha infatti rifiutato in queste ore l’offerta del Besiktas, che proponeva un contratto triennale a cifre importanti, proprio perché in attesa del club giallorosso.

Kalinic aspetta la chiamata della Roma dunque, dove è approdato a settembre con il ruolo di vice Dzeko e che oggi, proprio in virtù della situazione legata all’attaccante bosniaco, potrebbe addirittura scavallare nel ruolo di prima punta dell’attacco di Fonseca. A meno di ulteriori movimenti in entrata entro il 5 ottobre.

