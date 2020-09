Arturo Vidal è ormai destinato a diventare un calciatore dell’Inter: accordo totale con il Barcellona, come anticipato da Calciomercato.it

Arturo Vidal è pronto a volare a Milano per diventare, finalmente, un calciatore dell’Inter. Dopo un corteggiamento durato anni, i nerazzurri e il cileno sono pronti a celebrare il matrimonio. ‘Sky’ ha confermato – come anticipato da Calciomercato.it – l’accordo tra l’Inter e il Barcellona per l’indennizzo da un milione di euro più bonus per il trasferimento del cileno.

Definito il passaggio di Godin al Cagliari (accordo per la buonuscita e intesa tra calciatore e club sardo), si è liberato lo spazio per far arrivare Vidal alla corte di Conte. Il centrocampista ex Juventus molto probabilmente tra domani e lunedì sarà a Milano e sosterrà le visite mediche con il club nerazzurro. Superati i test fisici, Vidal si unirà ai nuovi compagni di squadra e si metterà a disposizione del tecnico in vista del debutto in campionato della prossima settiana.