Calciomercato Juventus, si complica Kean: ecco le richieste dell’Everton

La Juventus punta sul ritorno di Moise Kean, ma nelle ultime ore l’Everton ha complicato la negoziazione: ecco le richieste degli inglesi

La Juventus, mentre continua ad attendere Edin Dzeko, si muove anche per altri attaccanti. Moise Kean, come anticipato da Calciomercato.it, è uno degli obiettivi della Vecchia Signora, utile anche per la questione liste, vista la sua possibilità di entrare in ‘lista B’ per la Champions League.

L’affare, che sembrava impostato, vive però momenti di difficoltà: secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’, infatti, l’Everton non avrebbe accettato un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Gli inglesi spingerebbero per un prestito oneroso con obbligo, mentre l’ipotesi di uno scambio con Aaron Ramsey resta molto complessa a causa dell’elevato ingaggio del gallese. Kean, dal canto suo, spinge per tornare a vestirsi di bianconero quanto prima.