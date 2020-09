Calciomercato Juventus, dalla Spagna: ultimatum di Ronaldo!

Dalla Spagna, ‘Don Balon’ parla di ultimatum di Cristiano Ronaldo al calciomercato Juventus

In Spagna, ‘Don Balon’ moltiplica le indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo. Dopo il presunto malumore per il mancato arrivo di Suarez, il portale spagnolo nelle ultime ore ha anche avanzato l’ipotesi di un ultimatum lanciato alla Juventus. Il portoghese avrebbe comunicato a Pirlo che, qualora non si vincesse la Champions League nemmeno quest’anno, non avrebbe intenzione di rispettare la scadenza del contratto fino al 2022. Per lui giungono pertanto nuove voci sull’addio: clicca qui per ulteriori novità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, summit con Raiola | Non solo Kean: ultime CM.IT

Calciomercato Juventus, le ultime su Cristiano Ronaldo

Quella che sta per iniziare sarebbe dunque una stagione decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo. Sul fuoriclasse della Juventus già ci sarebbero gli occhi di Manchester United, PSG e Inter Miami, club ricchi che potrebbero soddisfare le richieste del calciatore. Intanto, oggi l’attenzione è riposta tutta sull’esordio stagionale contro la Sampdoria. La prima formazione di Pirlo dovrebbe contare ovviamente sulla presenza di Ronaldo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus | Suarez, ci vediamo a gennaio

Juventus, Dybala e Alex Sandro | Report UFFICIALE dei bianconeri

Calciomercato Juventus, via vai terzini: da Pellegrini a Marcelo