Calciomercato Juventus | Suarez, ci vediamo a gennaio

Suarez-Juventus, lontani ma potenzialmente molto vicini. Difficile che l’affare si concluda adesso, più concrete le possibilità a gennaio. I dettagli

La Juventus aspetta Edin Dzeko, e la panchina a Verona nel match d’esordio in campionato della Roma lo conferma. L’affare potrà dirsi concluso soltanto quando Milik accetterà la corte dei giallorossi: con ritardo rispetto a quanto auspicato dalle società ma tutto dovrebbe andare in porto, anche se nelle ultime ore sarebbero sorte nuove tensioni.

E Suarez? Il pezzo da 90 del mercato internazionale che ha infiammato l’ambiente bianconero è diventato comunitario negli ultimi giorni, si, ma questo per vestire la maglia della Juventus, ad oggi, sembra non bastare. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante uruguaiano resta però un separato in casa, non convocato nemmeno per il trofeo Gamper da Koeman.

Tuttavia la recente chiamata di Paratici avrebbe chiuso la possibilità di farlo arrivare a Torino adesso. Il calciatore però, oltre ad aver ottenuto lo status di comunitario, avrebbe mantenuto ottimi rapporti con i bianconeri, che sembrano gli unici a poter garantire la riuscita dell’operazione. Mentre l’Atletico Madrid, altra grande interessata, non può permetterselo. Insomma, oggi è difficile, ma l’ipotesi rinforzo di gennaio è decisamente plausibile.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, via vai terzini: da Pellegrini a Marcelo

Juventus, Bartomeu su Suarez: “Tra i calciatori più importanti per noi”