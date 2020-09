Juventus, Bartomeu su Suarez: “Tra i calciatori più importanti per noi”

Il futuro di Luis Suarez tiene ancora banco: il presidente del Barcellona fa un annuncio sull’attaccante corteggiato dalla Juventus

Andrea Pirlo ha chiuso oggi a Luis Suarez. Soprattutto il problema passaporto ha complicato l’approdo del Pistolero alla Juventus che è in attesa di novità sul fronte Dzeko nell’operazione che coinvolge anche Milik. Intanto proprio sull’attaccante del Barcellona si è espresso il presidente del club catalano Josep Maria Bartomeu, poco prima del Trofeo Gamper. Il numero uno della società blaugrana ha parlato a ‘TV3’ non chiudendo le porte ad una permanenza di Suarez alla corte di Koeman: “E’ un giocatore del Barcellona, uno dei più importanti della squadra: ha un contratto”.

L’attaccante in settimana è arrivato in Italia, a Perugia, per sostenere e superare l’esame di italiano necessario per completare le pratica per ottenere il passaporto e quindi lo status da comunitario. Un passaggio fondamentale, al di là della Juventus, per aprirsi altre possibili porte in Europa, considerato che non rientra nei piani di Koeman.