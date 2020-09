Calciomercato Inter, Suarez davvero nel mirino | “È il club più interessato”

L’Inter farebbe sul serio per Luis Suarez: ecco le ultime dalla Spagna

La Juventus ha messo le mani su Dzeko, in attesa che Milik ‘risolva’ le ultime questioni col Napoli, e così Luis Suarez si allontana dalla squadra di Pirlo, forse definitivamente. Ma il futuro del bomber uruguaiano, che ieri in Italia ha svolto l’esame per ottenere la cittadinanza italiana, potrebbe essere ugualmente in Serie A.

La Juventus, de momento, como os dije ayer, pasa a un segundo plano absoluto para Luis Suárez que tiene al Inter como el club más interesado en sus servicios. El club neroazzurro tendría un poker de goleadores con Lukaku, Lautaro, Sánchez y Suárez. Casi nada para Conte. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) September 18, 2020

Il giornalista spagnolo Paco Aguilar rilancia l’indiscrezione delle scorse ore, quella che dà Luis Suarez nel mirino adesso dell’Inter. Aguilar aggiunge che al momento i nerazzurri sono quelli più interessati al cartellino del classe ’87, in Spagna invece obiettivo dell’Atletico Madrid, facendo intendere che potrebbe essere già iniziata una trattativa tra il Barcellona – pronto a disfarsene a zero o dietro un piccolo indennizzo – e appunto la società targata Suning, che dai blaugrana sta già prendendo Vidal e con loro parla sempre di Lautaro Martinez. L’argentino è destinato comunque a rimanere, a meno di offerte shock. Lukaku, Lautaro Martinez, Sanchez e… Suarez: con ‘El Pistolero’ l’attacco dell’Inter sarebbe esplosivo.

