Calciomercato Juventus, via vai terzini: da Pellegrini a Marcelo

Il mercato della Juventus può infiammarsi nelle ultime due settimane: molto potrà accadere anche sugli esterni difensivi, da Pellegrini ad Alex Sandro

Alex Sandro fuori per almeno quindici giorni, Pellegrini lanciato dal primo minuto, De Sciglio in attesa di capire il suo futuro. Per la Juventus le ultime due settimane di calciomercato serviranno anche a fare chiarezza sulla rosa di Pirlo per gli esterni difensivi. Al momento certezze non ce ne sono: per Luca Pellegrini, destinato a giocare dal primo minuto domani, non mancano le pretendenti. Si è parlato di Fiorentina, ma anche il Genoa potrebbe fare un tentativo negli ultimi giorni di trattative.

Per Mattia De Sciglio, invece, la destinazione può essere Roma, società con la quale la Juve sta trattando già Dzeko. Alex Sandro e Danilo potrebbero essere i confermati, anche se per il primo (attualmente infortunato) un’eventuale offerta importante potrebbe cambiare le carte in tavola. In entrata, invece, il nome a destra è quello di Dest dell’Ajax, inseguito anche da Bayern Monaco e Barcellona. Altro nome, difficile al momento, è quello di Bellerin, mentre non è da escludere un ritorno per Marcelo, per la sinistra, vecchia fiamma dei bianconeri, e nome capace di mettere d’accordo tutti e di accontentare Ronaldo.