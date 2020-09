La Juventus potrebbe sfruttare l’interessamento della Fiorentina per Pellegrini come possibile ‘acconto’ per Chiesa

Si è parlato anche di Luca Pellegrini nel summit tra la Juventus e Mino Raiola, andato in scena nelle ultime ore. Il club bianconero vuole confermare in rosa il laterale classe 1999, che piace però a diverse squadre in Serie A, su tutte la Fiorentina. La Juve potrebbe così approfittare dell’interessamento dei viola per allargare il discorso a Federico Chiesa, mai davvero uscito nei radar della dirigenza bianconera. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Pellegrini a Firenze potrebbe infatti rappresentare un possibile ‘acconto’ per l’esterno viola. Non è quindi da escludere un tentativo di Paratici per il talento classe 1997 seguito anche dal Milan. Tuttavia, il club di Commisso non fa sconti e chiede almeno 50 milioni di euro per Chiesa. Staremo a vedere.

