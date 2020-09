Calciomercato Fiorentina, ESCLUSIVO | Accelerata per Sema

La Fiorentina prova lo sprint decisivo per Ken Sema, laterale svedese tornato al Watford dopo la positiva stagione all’Udinese

La Fiorentina non si accontenta di Biraghi, tornato dal prestito dall’Inter e in procinto di rinnovare il contratto. Per la fascia sinistra, infatti, il club viola è deciso a mettere le mani anche su Ken Sema, autore di un’ottima stagione con l’Udinese. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club viola ha accelerato per lo svedese classe ’93 tentanto di chiudere l’operazione con il Watford, proprietario del cartellino, anche se la società inglese – retrocessa in Championship – fa sempre capo alla famiglia Pozzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’obiettivo è Milenkovic. E Chiesa stuzzica i rossoneri