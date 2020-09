Il Milan vuole un rinforzo di spessore per la difesa. Obiettivo Milenkovic, ma c’è ancora distanza fra domanda e offerta. Chiesa è la pazza idea

Milenkovic è il primo obiettivo della dirigenza rossonera, come già detto durante la nostra diretta mercato, che farà di tutto per rendere possibile l’affare con la Fiorentina. Tuttavia, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ad oggi le basi per farla andare in porto non ci sono.

Troppa distanza fra domanda e offerta. I viola vorrebbero infatti 40 milioni, mentre i rossoneri sono disposti ad offrirne 20, la metà. Ovvio che la strada è ancora lunga, ma Pradè si sarebbe già mosso per il giocatore della Roma Federico Fazio e, inoltre, l’intesa col Milan potrebbe crescere sino a metà strada: 30 milioni bonus compresi e affare fatto per il difensore in scadenza nel 2022.

Stessa scadenza di contratto anche per il gioiello di Firenze, Chiesa, che invece rappresenta il sogno per il mercato milanista. E, come un sogno che si rispetti, dal costo oneroso. Commisso vorrebbe circa 60 milioni, difficilmente trattabili, nonostante l’ok che avrebbe promesso al giocatore in caso di importante offerta. Quell’offerta che entro il 5 ottobre potrebbe arrivare proprio dal Milan.

