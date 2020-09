Calciomercato Milan, ESCLUSIVO Donati: “Ecco la priorità dei rossoneri”

Le ultime di calciomercato Milan con il giornalista di Telelombardia Stefano Donati, intervenuto nella diretta di Calciomercato.it

“La priorità del Milan sul mercato è Federico Chiesa“. Lo ha detto in esclusiva Stefano Donati, giornalista di ‘Telelombardia’, alla diretta di Calciomercato.it. “Al di là di quello che dice Commisso – ha aggiunto Donati – Chiesa è in vendita. Come accaduto come per Tonali, i rossoneri possono inserirsi e prendere il calciatore a condizioni favorevoli. Chiesa al Milan farebbe fare un salto di qualità importante al progetto del club targato Elliott. L’urgenza è però un difensore – ha sottolineato – Il primo obiettivo è Milenkovic sempre dei viola, ma portarselo a casa è complicato. L’alternativa può essere Pezzella – del quale ne parla da tempo Calciomercato.it – A centrocampo, infine, il prescelto rimane Bakayoko. A mio avviso la società ha fatto uscire altri nomi solo per provare a far abbassare le richieste del Chelsea”, ha concluso Donati.

