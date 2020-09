Calciomercato Fiorentina, Pezzella: la trattativa per il rinnovo è ferma

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, non è così sicuro di restare in Viola anche nella prossima stagione. La trattativa per il rinnovo non decolla

È tutto da scrivere il futuro di German Pezzella. Il capitano della Fiorentina, 29 anni, continua ad avere estimatori, in Italia e all’estero. Nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato della possibilità Milan, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Stefano Pioli, ma anche dei sondaggi di Napoli e Valencia. Sotto contratto fino al 30 giugno 2022, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa per il prolungamento contrattuale è, allo stato attuale, ferma. Non ci sono stati aggiornamenti tra il club di Rocco Commisso e l’entourage dell’argentino, la sua permanenza in riva all’Arno non è così scontata. Le offerte non mancano e, se ne dovesse arrivare una in grado di soddisfare le richieste della società gigliata e quelle del calciatore, verrebbe presa in considerazione. Manca meno di un mese alla fine della sessione estiva del calciomercato e tutto può ancora succedere.

