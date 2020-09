Calciomercato Fiorentina, casting a sinistra: si guarda a Barcellona

Fiorentina a caccia di un esterno sinistro: piace Junior Firpo del Barcellona, che i catalani valutano come contropartita nell’affare Lautaro Martinez con l’Inter

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e come possibile pedina di scambio per abbassare le pretese nerazzurre, i catalani stanno pensando a Junior Firpo. L’esterno sinistro ha già dato il proprio assenso per trasferirsi in nerazzurro, ma resta da capire la fattibilità dell’operazione. E nel frattempo c’è un club italiano che potrebbe inserirsi nella trattativa e puntare sullo spagnolo di origini dominicane. Si tratta della Fiorentina.

Il club viola è a caccia di un rinforzo per la corsia mancina e, stando a quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, uno dei profili valutati è proprio quello del classe 1996 ex Real Betis. Firpo piace molto in casa viola e sarebbe un acquisto importante, segno di come la proprietà voglia essere ambiziosa e tornare ad alti livelli. I viola lo valutano con attenzione, senza troppa fretta, in attesa di capire quando piazzare l’affondo decisivo.

