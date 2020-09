La Fiorentina ha un nuovo obiettivo per l’attacco: primi contatti per Keita Baldé, lo spagnolo ex Inter avrebbe nostalgia della Serie A

Scatenata la Fiorentina sul mercato. Mentre Borja Valero è atteso domani per le visite mediche, la dirigenza viola mette nel mirino un nuovo obiettivo per l’attacco. Secondo ‘Sky Sport’, i toscani avrebbero avuto i primi contatti informativi per Keita Baldé. L’attaccante spagnolo, che in Italia ha già vestito le maglie di Lazio ed Inter, avrebbe nostalgia della Serie A e gradirebbe la destinazione fiorentina. Possibile un prestito con diritto di riscatto per Keita Baldé, le prossime giornate sapranno dire se nel destino dello spagnolo ci sarà ancora il ‘Belpaese’.

Sull’esterno offensivo classe ’95 non ci sarebbero solamente i gigliati, ma anche la Sampdoria, il Cagliari ed il Marsiglia. La priorità per Keita Baldé, comunque, sembra essere la Fiorentina.

