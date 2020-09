La Fiorentina si appresta a riaccogliere Borja Valero: domani lo spagnolo arriverà a Firenze per sottoporsi alle visite mediche, Benassi verso il Verona

Porte girevoli a Firenze. Mentre Benassi si appresta a lasciare la ‘Viola’ per sbarcare agli ordini di Juric all’Hellas Verona, il ritorno di Borja Valero è sempre più concreto. Come rivelato da ‘Sky Sport’, il centrocampista spagnolo è atteso dagli uomini di mercato della Fiorentina per essere sottoposto alle visite mediche. Dopo tutti i test di rito, arriveranno le firme che riporteranno a tutti gli effetti Borja Valero in viola.

L’ex Villareal arriverà a parametro zero, dato che era svincolato dopo che il suo contratto con l’Inter non era stato rinnovato.

