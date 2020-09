Calciomercato Napoli, Gattuso fa chiarezza su Milik, Koulibaly e Llorente

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha fatto il punto sulla situazione di Milik, Koulibaly e Llorente dopo l’amichevole vinta col Pescara

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha fatto il punto sul mercato azzurro al termine dell’amichevole vinta col Pescara oggi pomeriggio al San Paolo. L’allenatore è tornato sul caso Milik: “La società ed io siamo stati chiari per tanti mesi su di lui, doveva rinnovare il contratto e non farlo è stata una sua scelta. Ora deve trovare una soluzione, abbiamo investito e preso due attaccanti come Osimhen e Petagna”.

Su Koulibaly, invece, il discorso del mister è diverso: “Il giocatore ha un valore preciso e se non arriva l’offerta che si attende la società, sa che non potrà partire”. Chiusura su Llorente: “Non mi sembrava corretto tenerlo in panchina per farlo entrare solo nei minuti finali, per questo non l’abbiamo convocato”.

