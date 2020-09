Il Milan ha presentato la lista UEFA in vista dell’impegno contro lo Shamrock Rovers di giovedì sera: tutti presenti, compresi i nuovi acquisti

Giovedì sera sarà subito una gara cruciale per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri aprono la loro stagione con la sfida da dentro-fuori in Europa League contro lo Shamrock Rovers. Una gara dove i rossoneri appaiono favoriti, ma certamente da non prendere sotto gamba. E in vista dell’impegno europeo, il Milan ha consegnato la lista UEFA. Nessuna sorpresa, con assente il solo Halilovic, destinato all’addio. Presenti tutti i nuovi acquisti.

Questa la lista:

Donnarumma A., Donnarumma G.*, Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Conti, Kjaer, Musacchio, Hernandez, Duarte, Gabbia*, Kalulu, Stanga*, Laxalt, Oddi*; Tonali, Bennacer, Kessie, Castillejo, Pobega*, Calhanoglu, Paqueta, Krunic, Saelemaekers, Mionic*, Diaz, Olzer*, Capone*, Frigerio*, Brambilla*; Ibrahimovic, Leao, Rebic, Maldini*, Colombo*, Tonin*.

* in lista B