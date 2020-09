Cristiano Ronaldo aspetta con ansia il nuovo attaccante della Juventus, ma è rimasto deluso dagli ultimi movimenti di mercato bianconeri

La Juventus è ancora alle prese con il nuovo attaccante. Alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Sampdoria, Andrea Pirlo non sa ancora con certezza chi sarà il centravanti titolare dei bianconeri al posto di Higuain. Il nome più probabile resta, ovviamente, quello di Edin Dzeko: con il bosniaco è tutto fatto e si aspetta ora solo che Milik risolva le ultime pendenze con il Napoli. Sfumata, quindi, la pista Luis Suarez: “I tempi lunghi per il passaporto rendono molto difficile un suo arrivo”, ha chiarito oggi Andra Pirlo in conferenza stampa.

Calciomercato Juventus, arriva Dzeko e Ronaldo non approva: ipotesi addio

Cristiano Ronaldo continuerà a svariare sulla sinistra e su tutto il fronte offensivo, la posizione che più gli è congeniale. Però il portoghese vuole vincere la sesta Champions League, è il suo più grande obiettivo e per questo si aspettava che al posto di Higuain arrivasse un bomber di livello mondiale. Secondo ‘Don Balon’, Edin Dzeko non sarebbe a questo livello e non è il giocatore – per quanto lo stimi tanto a livello tecnico quanto per la sua grande esperienza tra Roma e City – giusto per conquistare la Champions.

CR7, dopo qualche iniziale dubbio, avrebbe accolto con grande felicità l’arrivo di un fuoriclasse assoluto come Suarez. L’acquisto del bosniaco, invece, avrebbe un po’ deluso il campione di Madeira. Tanto che, stando al portale spagnolo che cita fonti portoghesi vicine alla famiglia del giocatore – Ronaldo avrebbe addirittura in mente di lasciare la Juventus. Andando magari a giocare – facendo il pieno a livello economico – in un campionato minore prima del ritiro.