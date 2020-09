Calciomercato Juventus, Khedira spara alto! | Distanza coi bianconeri

Khedira spara alto al calciomercato Juventus, distanza coi bianconeri sulle cifre per l’addio

Uscito dalle gerarchie tecnice della Juventus, Sami Khedira è in cerca di un nuovo club. Nei mesi scorsi sono avanzati interessi dal Qatar e, come anticipato da Calciomercato.it, non trovano riscontri le voci sullo Zenit. Il giocatore potrebbe dire addio dopo aver rescisso il contratto coi bianconeri, ma proprio qui si annidano i problemi: clicca per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Khedira: nuova proposta per la risoluzione

Calciomercato Juventus, distanza con Khedira per la rescissione: le cifre e i dettagli

E’ ancora in stallo, riporta il ‘Corriere di Torino’ l’addio alla Juventus di Sami Khedira. La dirigenza offrirebbe circa 2 milioni di euro per rescindere, ma il tedesco vorrebbe tutti i 6 milioni del suo ultimo di contratto più i due mesi tagliati per la crisi relativa al Coronavirus nella passata stagione. Distanze ancora importanti che frenano l’affare. Intanto, quella odierna sarà una giornata a suo modo storica: stasera i bianconeri saranno di scena allo ‘Stadium’ contro la Sampdoria per la prima panchina ufficiale di Andrea Pirlo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus | Suarez, ci vediamo a gennaio

Allegri: “Voglio rientrare ad allenare. La Roma? Vediamo…”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: ultimatum di Ronaldo!