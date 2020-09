Calciomercato Juventus, Khedira: nuova proposta per la risoluzione

La Juventus prosegue la trattativa con Sami Khedira, l’obiettivo è trovare l’accordo per la risoluzione al più presto: nuova proposta dei bianconeri

Il mercato della Juventus rischia di incagliarsi sulle uscite degli esuberi. Dopo aver risolto la questione Higuain, i bianconeri vogliono riuscire a concludere anche l’accordo con Sami Khedira per la risoluzione del contratto. Il tedesco non rientra nel progetto tecnico di Andrea Pirlo, che ci ha pensato personalmente a comunicarglielo, ed è considerato ormai fuori dai piani. Come rivelato da ‘Goal’, nelle prossime ore i dirigenti della Juventus incontreranno l’entourage di Khedira per velocizzare le pratiche per la risoluzione del contratto.

L’obiettivo dei bianconeri è quello di risparmiare qualcosa rispetto ai 6 milioni di euro dell’ingaggio che spetterebbe a Khedira per la prossima stagione. Le prossime ore, insomma, saranno decisive per l’addio del centrocampista tedesco.

