Calciomercato Juventus, svolta Suarez | Nuova proposta del Barcellona

Il Barcellona non vuole assolutamente che la cessione di Luis Suarez si blocchi. Per questa ragione sarebbe disposto a proporre una nuova soluzione

Continua la caccia al nuovo attaccante della Juventus che vuole regalare a Pirlo quanto prima il nuovo numero nove da affiancare a Ronaldo e Dybala. Dzeko riprende quota mentre non tramonta ancora la pista suggestiva che porta a Luis Suarez, centravanti in uscita dal Barcellona e ai margini del progetto per il quale comunque non mancano le difficoltà. Al netto del famigerato esame di italiano resta anche il problema della buonuscita dal Barça con il ‘Pistolero’ che non vuole rinunciare a raccogliere i soldi dell’ultimo anno di contratto con i catalani vista la scadenza 2021. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il Barcellona dal canto suo non vorrebbe però rinunciare alla cessione di Suarez, motivo per cui secondo quanto sottolineato da ‘Sport’ il club spagnolo potrebbe avanzare una nuova proposta al calciatore. Il Barcellona infatti sostanzialmente andrebbe a garantire all’attaccante l’eventuale differenza di ingaggio che intercorre tra la proposta di stipendio della Juventus e il corrispettivo che gli spetterebbe dall’ultimo anno di contratto al Barça, andando così in contro alle esigenze dell’ex Liverpool. Stando a quotidiano spagnolo inoltre Suarez valuterebbe eventualmente anche tutte le altre opzioni visto anche l’Atletico Madrid di Simeone che in caso di partenza di Morata dovrà andare su un nuovo centravanti.

