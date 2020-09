Nuovo possibile indizio sull’arrivo di Luis Suarez alla Juventus e i relativi tempi: il Barcellona, infatti, spera di presentare il nuovo attaccante già in settimana

La Juventus stringe per Edin Dzeko. La trattativa per Milik alla Roma, come vi abbiamo raccontato in queste ore, si sta sbloccando e ha bisogno ‘solo’ dell’ultimo ok del bomber polacco del Napoli. Automaticamente il bosniaco diventerà il nuovo attaccante bianconero, con Luis Suarez che resta invece in stand-by a causa soprattutto della questione passaporto. In ogni caso l’uruguaiano resta tra i primi nomi della Juventus, senza escludere ribaltoni dell’ultima ora a cui il calciomercato ci ha spesso abituato.

Per le ultime notizie sul calciomercato—> clicca qui!

L’ex ariete del Liverpool andrà via dal Barcellona, questo sembra sicuro. Anche perché i blaugrana avrebbero praticamente chiuso per quello che sarebbe il suo sostituto, Memphis Depay. Come riporta ‘De Telegraaf’, il giocatore del Lione sarà il nuovo partner di Messi, Griezmann e compagni. L’olandese, voluto dal connazionale Ronald Koeman, riabbraccerà anche de Jong: il club catalano spera di annunciare il colpo già in questa settimana. L’affare si sta concludendo su 25 milioni più 5 più ulteriori 2 milioni di bonus. Depay è praticamente del Barcellona, Suarez è sempre più lontano dal Camp Nou.