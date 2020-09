Ignasi Oliva, corrispondente da Barcellona per ‘Goal.com’, è sicuro: “Luis Suarez giocherà nella Juventus”. La situazione

Sono giorni decisivi per l’arrivo a Torino di Luis Suarez. L’attaccante sosterrà nei prossimi giorni l’esame di italiano per ottenere il passaporto comunitario. In ogni caso, i tempi si preannunciano ancora lunghi. Intervenuto in diretta a “Casa Juventibus”, Ignasi Oliva, corrispondente da Barcellona per ‘Goal.com’, ha fatto il punto sul futuro dell’uruguaiano: “Suarez e il Barça stanno trattando la rescissione di contratto. Il giocatore vuole essere trattato come Iniesta e Xavi, con l’intero stipendio dell’anno mancante. Se non glielo pagano è disposto a rimanere, ma il Barcellona gli ha detto “va bene, ma andrai in tribuna”. Senza l’addio di Suarez, però, il club blaugrana non può fare offerte per Depay o Lautaro Martinez. Ad oggi nessuno arretra di un centimetro: il problema non è il passaporto ma la risoluzione, la questione passaporto si può risolvere facilmente. Xavi e Iniesta non hanno rinforzato un rivale diretto per la Champions. Te ne vai solo se rinunci ai tuoi soldi e noi non vogliamo niente per il cartellino: questa è la posizione del Barça”.

Calciomercato, Ignasi Oliva sicuro: “Suarez giocherà nella Juventus”

“Indennizzo dalla Juve? Potrebbe essere una soluzione, perché il Barcellona voleva fare questo per dare poi i soldi dell’indennizzo a Suarez – ha proseguito Oliva – ma 5 milioni non basterebbero perché Suarez guadagna il triplo. Ci sono seri dubbi sull’integrità fisica di Suarez. Lo abbiamo visto, si è operato due volte al ginocchio. Non è un centravanti affidabile che può giocare 55 partite all’anno, non puoi dargli questo ingaggio qui. Certo, le sue doti tecniche non sono in discussione, né Lautaro, né Depay possono assicurare il suo apporto. Poi c’è il rapporto con Messi. Lato Juve, però, non capisco come puoi mandare via uno di 32 anni (Higuain, ndr) e portartene uno della stessa età come Suarez”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In ogni caso, il giornalista spagnolo è però sicuro: “Potrà andare per le lunghe, ma credo che Suarez giocherà nella Juventus! All’80% sarà il nuovo attaccante bianconero”.

