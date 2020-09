Sabatino Durante a Calciomercato.it: ecco quando e dove Suarez svolgerà l’esame di italiano

Intervenuto nella diretta di Calciomercato.it, l’esperto di mercato Sabatino Durante ha rivelato in esclusiva quando e dove Suarez svolgerà l’esame di italiano, per poi poter presentare la domanda per il passaporto ed ottenere il passaporto comunitario, essenziale per il suo trasferimento alla Juventus. Come trapelato dalle parole di Federico Cherubini ai nostri microfoni, filtra ottimismo in casa bianconera. Sono giorni decisivi per l’arrivo di Suarez. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

