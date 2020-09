Calciomercato Juventus, Genoa-Pjaca è solo un'idea: niente di concreto

La Juventus è al lavoro sul calciomercato, in entrata e in uscita: il Genoa è segnalato sulle tracce di Marko Pjaca

Tornato alla Juventus dopo il prestito all’Anderlecht, Marko Pjaca si è messo in mostra in questi giorni di preparazione col nuovo allenatore, Andrea Pirlo. Ieri è andato in gol nella prima amichevole stagionale contro il Novara e le voci di mercato sul suo futuro impazzano. Oltre al neopromosso Benevento, anche il Genoa si sarebbe messo nuovamente, dopo averci provato nell’estate del 2018, sulle sue tracce. Ma, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club di Enrico Preziosi non ha ancora mosso passi concreti per il 25enne calciatore croato. Si tratta di un’idea tutta da approfondire, ma, ad oggi, non si può parlare di una vera e propria trattativa in corso. Non sono esclusi movimenti in questo senso nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati.

