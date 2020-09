Calciomercato Juventus, messaggio del Barcellona a Suarez: via o tribuna

La Juventus continua la caccia al bomber: uno degli obiettivi, Luis Suarez, si prepara ad andare allo scontro con il Barcellona

Impazzano le voci sul futuro di Luis Suarez. Obiettivo della Juventus, che continua a lavorare alacremente per il preferito di Andrea Pirlo, Edin Dzeko della Roma (che, nel frattempo, si avvicina a Milik del Napoli), l’attaccante è ai ferri corti col Barcellona. In scadenza di contratto nel giugno del 2021, l’uruguaiano è fuori dal progetto tecnico di Ronald Koeman, che non lo ha convocato per la prima amichevole stagionale. Dal canto suo, il calciatore chiede una buonuscita sostanziosa, pari all’anno di contratto che gli resta con il club, per lasciare i catalani. Una cifra che il presidente Bartomeu non intende versare. E, attraverso le colonne di ‘Sport’, viene prospettata un’altra, clamorosa, soluzione.

Il Barcellona starebbe facendo pressione per convincere Suarez a rinunciare ai soldi della buonuscita, o comunque a gran parte di essa, e rescindere il contratto consensualmente. Nel caso in cui il bomber dovesse restare fermo sui suoi passi e decidere di restare in Catalogna fino alla scadenza naturale del contratto, potrebbe restare in tribuna per l’intera stagione. Una soluzione drastica in un momento di tensione massima tra le parti. Nel frattempo, l’opzione Juventus resta sullo sfondo, così come quella che porta all’Atletico Madrid, nel caso in cui Alvaro Morata dovesse spingere per fare ritorno in bianconero. Un rompicapo che dovrà essere risolto in breve tempo, visto il pressing di Pirlo per avere “prima possibile” il nuovo numero nove.

