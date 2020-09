Calciomercato Juventus, fronte Dzeko | Rivelazione dell’entourage

Un membro dell’entourage di Edin Dzeko ha parlato del futuro dell’attaccante, in orbita Juventus: “Vediamo cosa accade fra Napoli e Roma”

La situazione di Edin Dzeko resta incerta, sempre legata all’arrivo di un sostituto nell’attacco della Roma. A confermare le indiscrezioni di ‘Calciomercato.it‘, è stato un membro dell’entourage del bosniaco che ai microfoni di ‘RomaPress’ ha dichiarato: “Juventus? Dobbiamo aspettare e vedere che cosa accade fra Roma e Napoli“. Come già detto dalla nostra redazione, l’approdo di Dzeko in bianconero è legato in maniera forte all’arrivo di Milik nella Capitale. Negli ultimi giorni, i giallorossi hanno avanzato una nuova offerta al club partenopeo: senza l’inserimento di nessuna contropartita tecnica.

La Juventus vuole consegnare un centravanti al più presto ad Andrea Pirlo: come rivelato dalla nostra redazione, poi, il preferito del tecnico bresciano resta il bosniaco. Le prossime giornate rischiano di essere determinanti per il futuro di Dzeko, con i giallorossi che provano a stringere per Milik. I bianconeri, oltre al numero ‘9’, potrebbero anche prendere un quarto attaccante: infatti, potrebbero essere due i colpi per il reparto offensivo di Pirlo.

