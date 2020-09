Calciomercato Juventus, nuovo bomber | Annuncio di Pirlo

Annuncio di Pirlo sul nuovo bomber per il calciomercato Juventus, le ultime

Felice per il 5 a 0 della sua Juventus contro il Novara, Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in ottica mercato: “Attaccante che manca? Mi serve il prima possibile ma il mercato è lungo e ci sarà tempo per poter lavorare – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Cristiano Ronaldo? Speriamo che si possa riaprire una parte di stadio, Cristiano sta bene e si muove con disinvoltura. E’ pronto per fare una grande stagione”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Pirlo ha parlato anche dell’amichevole col Novara: “Soddisfatto, è la prima partita, abbiamo avuto solo due giorni per prepararla. Sono soddisfatto, i ragazzi si sono impegnati e hanno fatto un buon allenamento. Stiamo provando diverse soluzioni, oggi abbiamo provato con una difesa a quattro che in fase di impostazione diventava a tre, nella ripresa siamo rimastri a tre fissi. Entusiasmo da ritrovare? La squadra deve avere tempo, avremo modo e tempo per lavorare tutti insieme”.

