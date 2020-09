Sarebbe tornata di moda la pista Milik per la Juventus secondo ‘Don Balon’. Il polacco preferirebbe i bianconeri al Tottenham di Mourinho

Le piste Dzeko e soprattutto quella relativa a Luis Suarez non si sbloccano, con la Juventus che sarebbe ritornata prepotentemente su un altro ‘vecchio’ obiettivo. Stando al portale ‘Don Balon’, nelle mire della dirigenza campione d’Italia sarebbe tornato in auge il profilo di Arkadiusz Milik, non convocato dal Napoli per l’ultima amichevole e fuori dai progetti di Gattuso dopo il mancato rinnovo del contratto.

Juventus, torna di moda Milik: pericolo Mourinho

Il polacco, sul quale resta forte l’interesse della Roma, è in scadenza nel 2021 e il prezzo del suo cartellino per l’addio questa estate sarebbe fissato a 25 milioni di euro, con la Juve che cercherà ulteriormente di abbassare le preteste di De Laurentiis. Sempre secondo la testata spagnola sulle tracce di Milik ci sarebbe anche il Tottenham dell’estimatore Mourinho, a caccia di un altro centravanti per affiancare Kane. L’ex Ajax preferirebbe comunque restare in Serie A e sbarcare alla corte di Pirlo per realizzare il sogno di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Il Napoli però vorrebbe cederlo all’estero e al Tottenham per non favorire una diretta rivale del campionato di Serie A.

