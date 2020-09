Arrivano nuove indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Suarez, primo obiettivo della Juventus per l’attacco di Pirlo

Luis Suarez come del resto Arturo Vidal non ha partecipato ieri all’amichevole che il Barcellona ha vinto per 3-1 contro il Gimnastic de Tarragona. I due sono stati esclusi dalla lista dei convocati: un chiaro segnale da parte del tecnico Koeman, che non conta sui due sudamericani per la nuova stagione. Vidal è prossimo al trasferimento all’Inter, mentre Suarez è in cima alla lista della Juventus per rimpiazzare Higuain al centro dell’attacco di Pirlo.

Juventus, dalla Spagna: il piano di Suarez

Tra la questione passaporto e il contenzioso sulla buonuscita non si sblocca l’affare relativo all’uruguaiano, che insiste per intascare l’oneroso assegno (circa 25 milioni di euro) che gli spetterebbe nel contratto in scadenza nel 2021 con opzione per un altro anno. Come rivela il ‘Mundo Deportivo’, alcune fonti dell’area sportiva del Barcellona sarebbe convinti che il comportamento di Suarez abbia come obiettivo quello di costringere il club a confermarlo nella rosa di Koeman, malgrado la volontà del tecnico di fare a meno di lui nel nuovo progetto blaugrana. L’ex Liverpool e Ajax non vorrebbe accordarsi quindi con nessun’altra società, mentre la versione che arriverebbe dal suo entourage sarebbe completamente diversa e in cui la priorità resterebbe quella di cambiare maglia, con l’Atletico Madrid concorrente della Juventus per il cartellino del ‘Pistolero’.

