Calciomercato Juventus, l’accordo allontana Suarez

La Juventus non ha perso le speranze di arrivare a Luis Suarez ma per l’uruguaiano arriva un accordo che spinge più lontano i bianconeri

Luis Suarez un po’ più lontano dalla Juventus. Lo dice ‘elgoldigital.com’, secondo cui sono le sirene che arrivano da Madrid ad allettare il Pistolero: l’Atletico offrirebbe la possibilità di restare in Spagna all’attaccante, continuando a giocare nella Liga e magari ‘sfidare’ il Barcellona che lo ha messo alla porta.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ESCLUSIVO Cherubini: “Suarez? C’è sempre speranza”

La trattativa tra Suarez e l’Atletico Madrid procederebbe spedita tanto che ci sarebbe già un accordo tra le parti. Per far arrivare a termine l’operazione però, i Colchoneros hanno la necessità di liberare un posto in attacco dove sia Diego Costa che Morata (seguito proprio dalla Juventus) potrebbero lasciare il Wanda Metropolitano. Questo il passaggio che mancherebbe per dare il via libera all’approdo a Madrid, sponda Atletico, di Luis Suarez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: le ultime di CM.IT su Suarez, Dzeko e Milik